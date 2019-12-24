Улица Астрономическая будет закрыта более месяца

24 декабря 2019 г. 18:00
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Движение транспорта по ул. Астрономической, на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического, будет запрещено до 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Ранее движение планировали открыть 28 декабря. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, сроки продлены в связи с продолжением аварийно-восстановительных работ на канализационной сети по ул. Астрономической в ​​районе дома №7.

Напомним, что объехать закрытый участок можно по пр. Жуковского. Автобусы №33э, 247э, 278э объзжают так: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».

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