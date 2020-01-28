Уже более 100 человек умерли от коронавируса

Число жертв нового коронавируса в Китае по состоянию на утро 28 января составил 106 человек, китайские власти также сообщили о росте количества больных вдвое в течение дня.
Если 27 января сообщалось о 2835 больных, утром 28 января их количество достигло 4515.
Китайские власти усилили ограничения на путешествия.
В некоторых городах является обязательным ношение медицинских масок.
В город Ухань, где началась вспышка коронавируса в декабре и провинции Хубэй, где этот город находится, действуют ограничения на передвижение транспорта.
В понедельник власти сообщили о первой смерти от коронавируса в Пекине - умер 50-летний мужчина.