Уже более 100 человек умерли от коронавируса

28 января 2020 г. 12:40
Источник: ВВС
65 просмотров

Число жертв нового коронавируса в Китае по состоянию на утро 28 января составил 106 человек, китайские власти также сообщили о росте количества больных вдвое в течение дня.

Если 27 января сообщалось о 2835 больных, утром 28 января их количество достигло 4515.

Китайские власти усилили ограничения на путешествия.

В некоторых городах является обязательным ношение медицинских масок.

В город Ухань, где началась вспышка коронавируса в декабре и провинции Хубэй, где этот город находится, действуют ограничения на передвижение транспорта.

В понедельник власти сообщили о первой смерти от коронавируса в Пекине - умер 50-летний мужчина.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.