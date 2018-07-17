В Богодуховском районе рецидивист обокрал подростка

В полицию обратилась 40-летняя жительница Богодуховского района и сообщила о пропаже велосипеда стоимостью более трех тысяч гривен у ее 12-летнего сына.

Ребенок оставил транспорт у местного супермаркета, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к краже причастен неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний мужчина.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и вернули владельцу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.