В Богодуховском районе рецидивист обокрал подростка

17 июля 2018 г. 11:17
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В полицию обратилась 40-летняя жительница Богодуховского района и сообщила о пропаже велосипеда стоимостью более трех тысяч гривен у ее 12-летнего сына.

Ребенок оставил транспорт у местного супермаркета, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие на месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.  

Полицейские установили, что к краже причастен неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 45-летний мужчина.

Вещественное доказательство полицейские изъяли и вернули владельцу.

По данному факту  открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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