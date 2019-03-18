В центре Харькова полицейские припарковали автомобиль на трамвайных рельсах (видео)

18 марта 2019 г. 15:26
554 просмотра

Накануне в Сеть попало видео, на кадрах которого автомобиль харьковских патрульных стоит на трамвайных рельсах возле Сумского рынка, мешая проезду трамвая.

Пользователи соцсетей в комментариях под видео попросили у полиции объяснений по поводу происшествия.

В пресс-службе Управления патрульной полиции Харьковской области, комментируя инцидент, сообщили, что 16 марта около 15:30 патрульный экипаж получил вызов о помощи от бригады медиков о том, что на Сумском рынке мужчина с признаками опьянения и травмами вел себя агрессивно в отношении других граждан, отказываясь при этом от помощи медиков.

Прибывшие на вызов полицейские урегулировали конфликт мирным путем, установили место жительства супруга и близких, после чего отвели мужчину домой.

По данным полиции, патрульный автомобиль находился припаркованным около 5-7 минут. Отработав вызов, полицейские сразу освободили проезжую часть.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.