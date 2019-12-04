В части домов на Холодной Горе отключили газ

04 декабря 2019 г. 12:52
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Сегодня, 4 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого давления временно прекращено газоснабжение в части домов Холодногорского района Харькова.

Как сообщили в ПАО «Харьковгоргаз», газоснабжение прекращено по адресам:

ул. Беркоса,

ул. Шостопарк,

пер. Шостопарк,

в-д Шостопарк,

переулки, въезды и проезды Керамические,

ул. Керамическая,

ул. Мироновская

«Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Распределение газа будет полностью восстановлено после выполнения работ», - говорится в сообщении.

Как отмечается, подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

 

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