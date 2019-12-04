В части домов на Холодной Горе отключили газ

Сегодня, 4 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого давления временно прекращено газоснабжение в части домов Холодногорского района Харькова.
Как сообщили в ПАО «Харьковгоргаз», газоснабжение прекращено по адресам:
ул. Беркоса,
ул. Шостопарк,
пер. Шостопарк,
в-д Шостопарк,
переулки, въезды и проезды Керамические,
ул. Керамическая,
ул. Мироновская
«Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Распределение газа будет полностью восстановлено после выполнения работ», - говорится в сообщении.
Как отмечается, подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольной опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.