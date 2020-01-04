В Харькове для родителей новорожденных презентовали комплексную услугу е-Малятко

В Харькове презентовали комплексную услугу е-Малятко.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 3 января в 16:00 в Харьковском городском перинатальном центре (Салтовское шоссе, 264) сервис представил заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.
В целом еМалятко предусматривает 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства. Сейчас услуга доступна в тестовом режиме и объединяет 8 сервисов.
Людмила Рабчинская вручила свидетельство о рождении родителям, которые получили 6 услуг по 1 заявлению в роддоме:
⁃ государственная регистрация рождения;
⁃ происхождение ребенка;
⁃ назначение помощи при рождении ребенка;
⁃ регистрация в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
⁃ определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;
⁃ внесение информации о новорожденном ребенка в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.
В правительстве анонсируют, что впоследствии комплексную услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг, сообщает пресс-служба Кабмина.
Кроме того, в течение проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.