В Харькове для родителей новорожденных презентовали комплексную услугу е-Малятко

В Харькове презентовали комплексную услугу е-Малятко.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 3 января в 16:00 в Харьковском городском перинатальном центре (Салтовское шоссе, 264) сервис представил заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

В целом еМалятко предусматривает 10 услуг для родителей новорожденных в одной услуге от государства. Сейчас услуга доступна в тестовом режиме и объединяет 8 сервисов.

Людмила Рабчинская вручила свидетельство о рождении родителям, которые получили 6 услуг по 1 заявлению в роддоме:

⁃ государственная регистрация рождения;

⁃ происхождение ребенка;

⁃ назначение помощи при рождении ребенка;

⁃ регистрация в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

⁃ определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

⁃ внесение информации о новорожденном ребенка в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.

В правительстве анонсируют, что впоследствии комплексную услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг, сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, в течение проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.