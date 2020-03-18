В Харькове двухлетний ребенок отравился водой с нитратами

18 марта 2020 г. 16:39
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В Харькове зарегистрирован первый в 2020 году случай отравления ребенка нитратами.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Ребенок, которому 2 года и 3 месяца, живет с родителями в Новобаварском районе Харькова, был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы №1.

Как отмечается, сейчас после проведенного лечения ребенок выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Установлено, что родители ребенка для питьевых нужд и приготовления пищи использовали воду из собственной индивидуальной артезианской скважины.

Пробы воды из скважины были исследованы в лаборатории Лабцентра. По результатам проведенных исследований, содержание нитратов в воде превышает гигиенический норматив.

В связи с этим в Лабцентре еще раз напомнили, что для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, особенно детей, необходимо использовать только питьевую воду, является безопасной для здоровья. Детям до 3-х лет желательно вообще не давать воду из собственных артскважин, колодцев и природных источников, отметили специалисты Лабцентра.

 

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