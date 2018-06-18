В Харькове может снова подорожать горячая вода и отопление. Чем объясняют рост тарифов тепловики

На 7% отопление и приблизительно на 11-12% горячая вода - такое увеличение тарифов на коммунальые услуги анонсировали тепловики. В КП "Харьковские тепловые сети" уверяют - вынуждены повысить цены по разным причинам. Среди них - подорожание холодной воды и электроэнергии, а также расходы на выплату зарплат.

Дмитрий Щербак, зам. ген. директора КП "ХТС":

Население составляет 86% от всего количества потребителей. то есть львиная доля зарплаты, которая выплачивается людям. Она выплачивается из доходов, полученных от жителей города. Соответственно, если с 2016 года она не пересматривалась. За 2 года, вы знаете, увеличилась и минимальная заработная плата, изменилось наше отраслевое соглашение, изменился прожиточный минимум. То есть мы вынуждены повысить. Помимо того, что мы идем в ногу с нормативной базой, у нас реальные проблемы с людьми. У нас за 2 года отток людей, именно рабочих специальностей - более 20%.

Однако во время общественных слушаний по поводу повышения цен на горячую воду и отопление новые тарифы, рассчитанные предприятием, вызывают активное обсуждение среди присутствующих. В частности, у представителей общественности возникают вопросы о качестве услуг, предсотавляемых КП и обоснование предложенных предприятием цен.

16 миллиардов в этом году бюджет, правильно? 742 миллиона выделили на зоопарк. Может надо пообщаться с градоначальником в первую очередь, чтобы он не клетки построил, которых и так хватает, а выделили деньги на комунальные предприятия, чтоб зимой трубы не лопались. - Заканчивайте заниматься ерундой. Это действительно проблематика сегодняшнего города. Давайте о зоопарке говорить там, где говорят о зоопарке. Здесь мы говорим о коммунальных предприятиях.

Активисты вспоминают многочисленные порывы на теплосетях в этом году зимой и весной, а также плачевное состояние сетей по всему городу. Поэтому возмущены, что тарифы регулярно растут, а существенных улучшений нет. Систему работы предприятия необходимо менять кардинально, подчеркивает антикоррупционер Дмитрий Булах, в то же время, выделять средства из городского бюджета и привлекать международные инвестиции. Кроме того, говорит Булах, проводить независимый аудит, чтобы инвесторы понимали насколько эффективно КП использует деньги.

Дмитро Булах, глава Харьковского антикоррупционного центра:

Прошлый отопительный сезон стал таким "предтечей" больших проблем, с которыми могут столкнуться харьковчане и тепловые сети в будущих тепловых сезонах, потому что инфраструктура сильно изношена, в инфраструктуру не вкладфваются деньги. Несмотря на то, что у города имеется избыточный ресурс в бюджете, деньги вкладываются имиджевые проекты. По сути мы все платим за неэффективную систему теплоснабжения города и за изношенные коммуникации, которые не делаются. Так быть не должно и система должна измениться.

Коли почнуть діяти нові тарифи на опалення та гарячу воду, поки невідомо, кажуть у "Харківських теплових мережах". Спочатку їх повинні затвердити у Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Лариса Говина, Юлія Бондарева, АТН