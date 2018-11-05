В Харькове мужчину, подозреваемого в кражах, привязали к дереву скотчем

В Харькове местные жители устроили самосуд над мужчиной, подозреваемым в кражах.
Мужчине заклеили глаза и рот скотчем, привязали к дереву и приложили соответствующую табличку.
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Также в соцсетях опубликовано соответствующее фото.
"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - говорится в сообщении.
Комментариев от правоохранителей по поводу инцидента на данный момент не поступало.