В Харькове мужчину, подозреваемого в кражах, привязали к дереву скотчем

В Харькове местные жители устроили самосуд над мужчиной, подозреваемым в кражах.

Мужчине заклеили глаза и рот скотчем, привязали к дереву и приложили соответствующую табличку.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Также в соцсетях опубликовано соответствующее фото.

"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - говорится в сообщении.

Комментариев от правоохранителей по поводу инцидента на данный момент не поступало.