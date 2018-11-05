В Харькове мужчину, подозреваемого в кражах, привязали к дереву скотчем

05 ноября 2018 г. 9:03
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В Харькове местные жители устроили самосуд над мужчиной, подозреваемым в кражах.

Мужчине заклеили глаза и рот скотчем, привязали к дереву и приложили соответствующую табличку.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Также в соцсетях опубликовано соответствующее фото.

"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - говорится в сообщении.

Комментариев от правоохранителей по поводу инцидента на данный момент не поступало.

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