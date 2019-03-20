В Харькове нашли пропавшего подростка, который боялся идти домой

20 марта 2019 г. 11:15
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В Харькове полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 марта в  полицию обратилась женщина и сообщила, что ее сын ушел 18 марта из школы около 11:15 и домой не вернулся.

Разыскав парня, полицейские выяснили, что школьник прогулял уроки и боялся об этом сообщить матери, поэтому не пошел домой. 

Подросток гулял по улицам в центре города, а ночевал в подвале заброшенного дома. 

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиков по недопущению подобных случаев в будущем.

В отношении родителей составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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