В Харькове нашли пропавшего подростка, который боялся идти домой

В Харькове полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 марта в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее сын ушел 18 марта из школы около 11:15 и домой не вернулся.

Разыскав парня, полицейские выяснили, что школьник прогулял уроки и боялся об этом сообщить матери, поэтому не пошел домой.

Подросток гулял по улицам в центре города, а ночевал в подвале заброшенного дома.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиков по недопущению подобных случаев в будущем.

В отношении родителей составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.