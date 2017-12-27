В Харькове обнаружили автомобиль с поврежденными номерами кузова и поддельным свидетельством о регистрации

27 декабря 2017 г. 14:22
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Сегодня  утром  на проспекте Тракторостроителей за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль марки "Опель Вектра", сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Во время проверки документов на автомобиль в свидетельстве о регистрации транспортного средства, правоохранители заметили  признаки его подделки.

Кроме этого, правоохранители обнаружили, что в авто повреждены номера кузова.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Автомобиль  эвакуировали на штрафплощадку.

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