В Харькове обнаружили автомобиль с поврежденными номерами кузова и поддельным свидетельством о регистрации

Сегодня утром на проспекте Тракторостроителей за нарушение правил дорожного движения полицейские остановили автомобиль марки "Опель Вектра", сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Во время проверки документов на автомобиль в свидетельстве о регистрации транспортного средства, правоохранители заметили признаки его подделки.

Кроме этого, правоохранители обнаружили, что в авто повреждены номера кузова.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.