В Харькове осудили мошенника: прокуратура не согласна с приговором

18 июля 2018 г. 11:59
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Прокуратура обжалует приговор суда, которым 47-летний мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно), ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В суде прокурор настаивал на 8,5 лет заключения, однако суд применил к мужчине ст. 69 УК Украины, смягчив ему наказание, и  приговорил злоумышленника к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В мае 2016-го ранее неоднократно судимый харьковчанин изготовил муляж пачки денег, так называемую «куклу» из нарезанной бумаги, прикрытой сувенирной 100-долларовой купюрой.

С ненастоящими деньгами злоушиышленник подходил на улице к женщинам и рассказывал, что якобы нашел деньги неподалеку, и что они являются свидетелями происшествия, а владельца средств можно не искать, а просто поделить деньги между собой.

Потом злоумышленник под надуманным предлогом уходил, якобы оставляя пачку с купюрами женщинам на хранение, зато брал залог - золотые украшения (кольца, серьги, цепочки и т.д.). Таким образом, он с золотом скрывался, а пострадавшие оставались с бумажками вместо денег.

Всего мошенник обманул 9 человек на общую сумму 25 тысяч гривен. 

Двух женщин, которые не согласились на его условия, преступник просто ограбил, сняв с них серьги.

Кроме того, в сентябре того же года осужденный вместе с неустановленным следствием лицом совершил разбойное нападение на женщину, у которой также отобрал драгоценности.

Приговор суда не вступил в силу, сейчас идет время на его обжалование.

В апелляции прокуратура будет настаивать на более строгом наказании для осужденного.

 

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