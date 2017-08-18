В Харькове появится памятник Ивану Сирко

С самого утра у входа на станцию метро Исторический музей, со стороны Рымарской, устанавливают памятник Ивану Сирко. В украинской истории - этот уроженец Харьковщины, личность легендарная. Ему даже приписывают мистические способности таинственных казаков-характерников. Его как огня боялись и турки и татары, а из всех сражений он выходил победителем. Идея установить памятник прославленному атаману возникла ещё в 2010, но процесс сильно затянулся. Да и с местом расположения монумента тоже долго не могли определиться.

Александр Ридный, скульптор

Там на Стрелке ставить, потом вот этот островок возле лестницы, там думали, но вот это последнее место, тут вроде бы был вал харьковской крепости и вот на валу стоит харьковский полковник, в то время еще, Иван Сирко.

Сама скульптура атамана - чуть более пяти метров в высоту - отлита из бронзы, а постамент - почти два - выполнен из гранита. По задумке автора рядом с ним будет стоять боевая пушка времен Запорожской сечи, а в правой руке козацкий воевода держит первый герб Харькова. Во сколько обошелся памятник, Ридный предпочитает не озвучивать, уверяет, мол, привлекались деньги спонсоров и филантропов. Большинство харьковчан тоже поддерживают инициативу популяризации выдающихся культурных и военных деятелей из украинской истории.

Сергей Рябцев, гл. инженер

История есть история. А когда она история есть на яву, то есть смотреть допустим вот Сирко. Посмотреть какой он из себя допустим. В книги одно нарисовано в натуре - другое. Очень, очень положительно.

Кира Приз, студентка

Абсолютно позитивно, потому что как никак это украинская история. Люди должны знать героев Украины, поэтому я только за.

Более того, многие убеждены, что памятник станет еще одной достопримечательностью Харькова.