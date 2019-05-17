В Харькове прощаются с Антоном Безверхним - воином, погибшим на Донбассе

17 мая 2019 г. 11:53
Автор: Наталья Белокудря
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Сегодня в Харькове возле памятника Шевченко прощаются с Антоном Безверхним, погибшим в зоне ООС 14 мая.

Боец ​​Отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" с позывным "Питбуль" погиб в районе населенного пункта Новозвановка Луганской области от пули вражеского снайпера. Харьковчанину было 25 лет.

На руках у сослуживицы Антона - щенок, его зовут Буч. Перед смертью он его купил, и щенок все это время был с ним на позиции.

Попрощаться с Антоном пришло около сотни людей.

Отпевает погибшего воина отец Виктор Маринчак.

Также на похороны приехали его побратимы из батальона.

 

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