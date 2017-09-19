В Харькове протестовали против законопроекта о расширении полномочий бойцов Нацгвардии

Нет полицейскому государству! Нет полицейскому государству!

4 часа вечера - на площади Свободы, напротив обладминистрации, два десятка человек. В основном - это студенты харьковских вузов и общественные активисты. На пикет, признаются его участники, вышли против законопроекта, который, по их мнению, наделяет дополнительной властью Нацгравдию и в тоже время ущемляет права и свободы граждан Украины.

Ксения Лесная, студентка

Он позволяет им носить тяжелое вооружение в городе. Он разрешает писать протоколы на независимых активистов, обыскивать квартиры без решения суда и таких пунктов очень много, очень спорных и ограничивающих, собственно права человека. Мы выступаем против этого и говорим, что этот закон это переход на элемент к полицейскому государству, которое мы сегодня можем наблюдать в той же России.

К тому же, продолжают собравшиеся, подозрительной им показалась и одна из формулировок о том, в каком случае бойцы Нацгвардии могут применить спецсредства.

Ян Герасимов, общественный активист

Если этот законопроект примут, Нацгвардия может избивать людей в случае, если они пересекут черту, какое-то расстояние до Нацгвардейцев. Эта черта нигде не обозначена и нам кажется, что это спекулятивная такая мера, которой будут оправдываться просто массовые избиения людей в случае каких-то протестов.

Согласно информации с официального портала верховной рады инициатором законопроекта 6556 является нардеп от фракции Батькивщина Александр Кожемякин. Уже на днях документ попадет на первое слушание. И если парламентарии его поддержат активисты обещают вновь организовать пикет и уже гораздо более масштабный.