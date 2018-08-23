Харьковчанке-спортсменке с инвалидностью соседи не позволили установить в подъезде пандус (видео)

23 августа 2018 г. 11:23
Источник: УНИАН
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В Харькове украинская спортсменка, член Национальной паралимпийской сборной по фехтованию на колясках Анна Пашкова не смогла установить пандус в подъезде своего дома из-за скандала, который устроили ее соседи.

Видео конфликта девушка опубликовала в Facebook.

На нем можно видеть, как Пашкова спорит с несколькими людьми. Соседи начали упрекать ее тем, что пандус якобы будет установлен за их счет.

Мужчина, который активно участвовал в конфликте, обвинил девушку в том, что она хочет «втихаря построить пандус», хотя спортсменка заявила, что ее мать раньше согласовала вопрос его установки с соседями.

Агрессивная женщина заявила, что пандус повлияет на стоимость ее квартиры, и терпеть этого она не будет.

«Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день хочешь уехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать преступления и вонь, и все остальное», - заявила она.

Эта же женщина оскорбила водителя, который проезжал рядом и попытался заступиться за девушку-инвалида. Противники пандуса настаивали на том, чтобы им показали некий «проект» его установки, с которым они могли бы ознакомиться, и не позволяли рабочим начать установку.

«Как вы можете что-то строить просто потому, что одному человеку надо кататься, а вы хотите ему помочь», - заявил мужчина.

Агрессивная соседка предложила девушке переехать в другой подъезд, где пандусы есть. В конечном итоге девушку довели до истерики.

«Ну а что мне теперь, сдохнуть, что ли?» - заявила она своим обидчикам.

Анна Пашкова - член Национальной паралимпийской сборной по фехтованию, которая завоевала немало наград, среди которых есть и бронза Чемпионата мира.

Сейчас спортсменка активно готовится к очередному чемпионату Европы, который состоится в сентябре.

Девушка прикована к инвалидной коляске уже более 4 лет. Она живет на 8 этаже и вынуждена обращаться за помощью к родным или прохожим, чтобы выехать из дома.

Несколько месяцев назад Пашкова за свой счет установила пандус на лестнице, но из-за чрезвычайно острого угла спускаться ним было невозможно.

Тогда Анна обратилась за помощью к общественной организации «Креавита», которая устанавливает в Харькове пандусы.

Для нее разработали проект, закупили материалы. Рабочие должны были начать установку конструкции, но этому помешал скандал.

«Пандус должен быть под очень низким наклоном, 19 м в одну сторону и столько же в другую. Он из сетки, которая будет пропускать дождь и снег, клумбу не повредят, все цветы под ним жить смогут. А люди начали кричать», - едва сдерживает слезы женщина.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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