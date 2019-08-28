 

В Харькове создали обучающий проект о защите прав интеллектуальной собственности

28 августа 2019 г. 18:52
Автор: Алина Тюхай
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Проект "Creative Law Studios" аналогов, которому в Украине еще не было. Учить праву интеллектуальной собственности специалисты смогут благодаря поддержке Украинского культурного фонда.

Екатерина Левченко, менеджер программы "Н.О.Р.Д." Украинского культурного фонда

Унікальний проект. Харків буде розвиватися і ми сподіваємося, що креативні індустрії заграють новими фарбами через цей курс. Більше митців і культурних операторів зможуть якось юридично оформлювати свої відносини.

Цель проекта рассказывает его лидер - устранить плагиат, правовой нигилизм и пиратство, и самое главное показать авторам, как защищать и юридически оформлять свои произведения. Для этого даже выпустили настольную книгу - хендбук.

Ольга Симсон, лидер и главный эксперт проекта, директор Института права, технологий и инноваций

Це юрист якого кожен креативник може мати під рукою. тому що він завжди відповість на дуже актуальні питання в тих індустріях в яких працюють наші креативники. І от ми обрали для себе вісім таких головних індустрій.

Таких помощников - напечатают полтысячи, и они будут бесплатно раздаваться участникам проекта. Образовательная программа проекта стартует уже в октябре.

 

Видео: 

В Харькове создали обучающий проект о защите прав интеллектуальной собственности 28.08.19

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