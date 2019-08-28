В Харькове создали обучающий проект о защите прав интеллектуальной собственности

Проект "Creative Law Studios" аналогов, которому в Украине еще не было. Учить праву интеллектуальной собственности специалисты смогут благодаря поддержке Украинского культурного фонда.

Екатерина Левченко, менеджер программы "Н.О.Р.Д." Украинского культурного фонда

Унікальний проект. Харків буде розвиватися і ми сподіваємося, що креативні індустрії заграють новими фарбами через цей курс. Більше митців і культурних операторів зможуть якось юридично оформлювати свої відносини.

Цель проекта рассказывает его лидер - устранить плагиат, правовой нигилизм и пиратство, и самое главное показать авторам, как защищать и юридически оформлять свои произведения. Для этого даже выпустили настольную книгу - хендбук.

Ольга Симсон, лидер и главный эксперт проекта, директор Института права, технологий и инноваций

Це юрист якого кожен креативник може мати під рукою. тому що він завжди відповість на дуже актуальні питання в тих індустріях в яких працюють наші креативники. І от ми обрали для себе вісім таких головних індустрій.

Таких помощников - напечатают полтысячи, и они будут бесплатно раздаваться участникам проекта. Образовательная программа проекта стартует уже в октябре.