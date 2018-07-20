В Харькове у мужчины во дворе обнаружили плантацию конопли

Полицейские задержали харьковчанина, который выращивал коноплю.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На территории частного домовладения в Киевском районе участковый полицейский обнаружил 910 кустов конопли.
Правоохранители установили, что 28-летний житель дома уже был ранее судим за преступления, связанные с наркотиками.
Запрещенные растения он выращивал для личных нужд.
Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.