В Харькове у мужчины во дворе обнаружили плантацию конопли

20 июля 2018 г. 11:41
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Полицейские задержали харьковчанина, который выращивал коноплю.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На территории частного домовладения в Киевском районе участковый полицейский обнаружил 910 кустов конопли.

Правоохранители установили, что 28-летний житель дома уже был ранее судим за преступления, связанные с наркотиками.

Запрещенные растения он выращивал для личных нужд.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

 

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