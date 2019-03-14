В Харькове введен карантин из-за случая бешенства кота

Милый котенок, который стал причиной опасного заболевания, был подарком к 8 марта. Родители решили сделать сюрприз своей дочери и купить в мини-приюте по улице Тереховской долгожданного друга – шотландского вислоухого кота. Сначала 2-месячный котенок был спокойным, но вдруг начал кусать и царапать ребенка. На следующий день у котенка появились признаки заболевания, поэтому его отвезли в больницу. Ветеринары сразу обнаружили опасную инфекцию. Впоследствии котенок умер, а девочка теперь вынуждена проходить лечение - заразился бешенством через царапины.

Михаил Матвийчук, нач. Упр. Безопасности пищевых продуктов и вет. медицины в. Харькове

В девять часов утра, девятого утра в лабораторию сдали с целью определения или опровержения диагноза на бешенство, 11 марта диагноз на бешенство был подтвержден.

После этого случая в Холодногорском районе ввели карантин. Сроком на 2 месяца. Об этом сообщила госпродпотребслужба. Кроме того, специалисты службы обследовали мини-приют, где продали котенка родителям девочки и привили от бешенства всех животных, которые там содержатся. Пообщаться с владельцами питомника съемочной группе новостей АТН не удалось, журналистам никто не открыл дверь. Местные жители говорят, что кроме плановой вакцинации четвероногих, которую проводили коммунальщики, теперь проводят еще одно обязательную медиками госпродпотребслужбы.

Валентина, местная жительница

Вакцинация проводилась, люди приводили своих животных, платили какую-то сумму и вакцинировали животных своих и сейчас вот проводится, не в один день, вот по всему району по-разному.

Тем временем, ветеринары подчеркивают - все жители города, которые за последние два месяца приобрели котят в приюте по улице Тереховской, должны проверить своих питомцев на наличие бешенства, чтобы не допустить масштабного распространения инфекции.