В Харькове задержали наркокурьера с поличным

Харьковские патрульные выявили мужчину с большим количеством вероятно наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Около полпятого утра 10 мая во время патрулирования на улице Немышлянской полицейские обратили внимание на 20-летнего парня.

В ходе общения с мужчиной правоохранители решили провести его поверхностный осмотр.

При проверке патрульные обнаружили у мужчины около 40 пластиковых контейнеров с порошкообразным сыпучим веществом, похожим на наркотическое, и таблетки неизвестного происхождения.

Для дальнейшего установлeния всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции.