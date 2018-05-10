В Харькове задержали наркокурьера с поличным

10 мая 2018 г. 10:32
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Харьковские патрульные выявили мужчину с большим количеством вероятно наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Около полпятого утра 10 мая во время патрулирования на улице Немышлянской полицейские обратили внимание на 20-летнего парня.

В ходе общения с мужчиной правоохранители решили провести его поверхностный осмотр.

При проверке патрульные обнаружили у мужчины около 40 пластиковых контейнеров с порошкообразным сыпучим веществом, похожим на наркотическое, и таблетки неизвестного происхождения.

Для  дальнейшего установлeния всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции.

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