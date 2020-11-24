В Харькове задержали снайпера "ЛНР"

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали снайпера террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным спецслужбы, в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен «командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова».

Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность «разведчик-снайпер».

С августа 2015 по июль 2016 составе диверсионных групп злоумышленник выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе н.п. Золотое.

Освободившись со «службы» у боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились по координации Департамента защиты национальной государственности СБУ. Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.