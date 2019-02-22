В харьковском СИЗО в конфетах, переданных заключенному, нашли запрещенные предметы

22 февраля 2019 г. 14:22
44 просмотра

В харьковском СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов арестованным.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции,  21 февраля при осмотре посылки, поступившей одному из заключенных, работники СИЗО обнаружили пять полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения и девять сим-карт мобильных операторов.

Неизвестное вещество и симкарты были спрятаны внутри конфет.

Обнаруженные предметы и вещества правоохранители  изъяли, составили соответствующие протоколы и сообщили в полицию.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.