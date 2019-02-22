В харьковском СИЗО в конфетах, переданных заключенному, нашли запрещенные предметы

В харьковском СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов арестованным.

Как сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции, 21 февраля при осмотре посылки, поступившей одному из заключенных, работники СИЗО обнаружили пять полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения и девять сим-карт мобильных операторов.

Неизвестное вещество и симкарты были спрятаны внутри конфет.

Обнаруженные предметы и вещества правоохранители изъяли, составили соответствующие протоколы и сообщили в полицию.