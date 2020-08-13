В харьковском храме строят Мемориал погибшим на Востоке Украины воинам

В знак благодарности и уважения. В Харькове строят Мемориал погибшим на войне на Востоке страны воинам. На граните увековечат имена двухсот семидесяти военнослужащих, жителей Харьковщины.

Ее Павел, рассказывает мама погибшего воина, не остался бы дома. Поняла это, когда начались расстрелы на Майдане

НАТАЛЬЯ ВОЛЬСКАЯ, мама погибшего бойца

Кажу: підожди з цим Майданом, що у нас ще буде. Як у воду дивились...

Сыном, говорит женщина, гордилась всегда. И уважала его решения. Попав в армию в две тысячи четырнадцатом, Павел не жаловался на трудности. Таким, вспоминает, был с детства

НАТАЛЬЯ ВОЛЬСКАЯ, мама погибшего бойца

Мужній ще з пелюшок, і плечі в нього були такі широкі. Він вилазив плечима. Він і рано пішов, і завжди тримався отак! Люльку свою зламав

Наталья не выпускает из рук платочек цвета хаки. Это единственное, что попросил у мамы перед отправкой на фронт

Искала по городу ткань наподобие и пошила ему. Чтоб у меня полностью все соответствовало...

Мемориал погибшим воинам, жителям Харьковщины, где увековечат память и о сыне Натальи Вольской, будет на территории Храма Иоанна Богослова в Харькове.

ВИКТОР МАРИНЧАК, настоятель Храма Святого Иоанна Богослова

Наш храм з самого початку молився і за тих, хто покладав своє життя на Майдані, і за тих, хто на війні. І за живих ,і за загиблих. І мати перед собою їх імена для нас - це природньо, це наша потреба

Мемориал строят за народные деньги.

МАРИНА ПОЛЯКОВА, руководитель ГО "Всеукраинское объединение родственников пропавших без вести и погибших защитников Украины"

Собирали деньги через семьи погибших, собирали люди, которые небезразличны, жертвовали суммы от 50 гривен до 30 тысяч. И для меня любая гривна очень ценна. Никто не пиарился

Мемориал будет из украинского гранита. Монтаж только начали. На пьедестале застывает бетон - там родные погибших и прохожане храма смогут оставлять цветы или поставить лампадки.

ВИКТОР КУЦЕВОЙ, скульптор

Будет состоять он из шести мемориальних плит и центральной композиции, на которой будет изображен Тризуб украинский, оплетенный терновым венцом. На плитах, естественно, будут выгравированы фамилии, имена бойцов. Под плитами будет гранитная лента, на которой будет лавровый венок, сиволизирующий славу, победу, мир

На граните высекут имена двухсот семидесяти воинов. Через две-три недели монтаж продолжат

А це я його вже фотографувала...

Сейчас память о сыне Павле - в сердце матери и в этих фотографиях. Их женщина сделала в августе две тысячи четырнадцатого.