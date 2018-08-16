В Харьковской области мужчина предложил взятку следователю за возврат арестованного авто

16 августа 2018 г. 16:02
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В Близнюковском районе 6 августа 21-летний местный житель предложил следователю полиции 2000 гривен за возвращение автомобиля, на который был наложен арест.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Работник полиции сообщил о данном происшествии руководству.

15 августа правоохранители задокументировали факт передачи денег жителем села Батюшки в сумме 2000 гривен старшему следователю Близнюковского отделения полиции.

Злоумышленника задержали во время передачи денег следователю.

По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

 

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