В Харьковской области мужчина предложил взятку следователю за возврат арестованного авто

В Близнюковском районе 6 августа 21-летний местный житель предложил следователю полиции 2000 гривен за возвращение автомобиля, на который был наложен арест.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Работник полиции сообщил о данном происшествии руководству.

15 августа правоохранители задокументировали факт передачи денег жителем села Батюшки в сумме 2000 гривен старшему следователю Близнюковского отделения полиции.

Злоумышленника задержали во время передачи денег следователю.

По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.