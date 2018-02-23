В Харьковской области обокрали сельсовет

В полицию о краже из помещения сельсовета сообщил председатель Мелиховского сельского совета, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 32 и 39 лет.
Полицейские выяснили, что перед совершением кражи 32-летний злоумышленник проник на территорию сельсовета, чтобы убедиться, что в помещении есть ценные вещи. Затем он предложил 39-летнему приятелю их украсть.
Злоумышленники украли изделия из металла, кухонный комбайн и пять чугунных батарей парового отопления.
Злоумышленники не успели распорядиться похищенным имуществом, полицейские изъяли вещи и вернули их законному владельцу.
Следователи Нововодолажского отдела полиции открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.
Задержанным грозит лишение свободы сроком до 6 лет.