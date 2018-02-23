В Харьковской области обокрали сельсовет

23 февраля 2018 г. 12:24
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В полицию  о краже из помещения сельсовета сообщил председатель Мелиховского сельского совета, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 32 и 39 лет.

Полицейские выяснили, что перед совершением кражи 32-летний злоумышленник проник на территорию сельсовета, чтобы убедиться, что в помещении есть ценные вещи. Затем он предложил 39-летнему приятелю их украсть.

Злоумышленники украли изделия из металла, кухонный комбайн и пять чугунных батарей парового отопления.

Злоумышленники не успели распорядиться похищенным имуществом, полицейские изъяли вещи и вернули их законному владельцу.

Следователи Нововодолажского отдела полиции открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Задержанным грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

 

 

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