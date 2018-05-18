В харьковской полиции признали факты незаконного насилия

По словам главы ГУ НП в Харьковской области Олега Беха, такие случаи бывают, но они стараются ничего не скрывать от общественности и передавать материалы в отношении нерадивых сотрудников полиции в прокуратуру.

Что касается заявлений правозащитников, о том, что уровень незаконного насилия в полиции заметно вырос и его можно приравнять к 2010 году, когда от незаконного насилия, пыток и побоев в милиции пострадало более полумиллиона человек.

Но в полиции говорят, что такого роста не наблюдают.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области