В Италии пенсионерка завещала крупную сумму денег своему коту

06 мая 2018 г. 16:40
Источник: РБК Украина
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88-летняя жительница Вероны в Италии решила оставить все свое наследство коту.

Сделала она это не из жадности, а потому, что ни детей, ни мужа у нее нет, поэтому она  предпочла оставить все свое наследство домашнему любимчику.

По закону государства завещать даже такую крупную сумму, как полтора миллиона евро, можно своему питомцу.

Об этом сообщает 24ТВ.

После подписания завещания о наследовании, деньги перешли в Фонд собственников.

Сообщается, что такой фонд по закону обязуется создать максимально комфортные условия для жизни кота.

К слову, по тому же закону деньги, оставшиеся после смерти животного, перейдут в фонд одной из зоозащитных организаций.

На текущий момент кот живет в одном из специализированных приютов Милана.
 

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