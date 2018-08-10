В Изюме задержали рецидивиста, который грабил женщин

10 августа 2018 г. 13:13
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В июне и июле в полицию поступили заявления от жительниц Изюма о том, что их ограбил неизвестный мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 73-летнюю женщину неизвестный ограбил на улице, сорвав с шеи золотую цепочку, после чего скрылся.

А 78-летняя местная жительница заявила правоохранителям о том, что к ней в квартиру ворвался неизвестный мужчина и, применив к ней силу, отобрал 400 гривен.

Полицейские установили, что к совершению преступлений причастен ранее судимый 47-летний местный житель.

Злоумышленника задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Следственным отделением факты событий внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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