В Кропивницком с чиновником на совещании произошел конфуз из-за телефона

18 февраля 2019 г. 20:04
Источник: УНИАН
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Директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в Облгосадминистрации включил порно.

Как сообщает издание CBN, во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры Облгосадминистрации Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью с телефона Рудника вдруг раздались звуки, характерные для порнофильмов.

Стоны с телефона чиновника услышали все присутствующие на совещании чиновники, которые отреагировали на инцидент сдержанным смехом.

Журналисты CBN пытались взять комментарий у чиновника, однако тот убежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба Облгосадминистрации.

 

Видео: 

Апаратна нарада, 18.02.2019

Журналіст CBN і чиновник, який дивився порно на нараді в ОДА

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