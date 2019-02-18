В Кропивницком с чиновником на совещании произошел конфуз из-за телефона

Директор предприятия "Кировоградский облавтодор" Андрей Рудник сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в Облгосадминистрации включил порно.

Как сообщает издание CBN, во время отчета начальника управления регионального развития, градостроительства и архитектуры Облгосадминистрации Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд людей с инвалидностью с телефона Рудника вдруг раздались звуки, характерные для порнофильмов.

Стоны с телефона чиновника услышали все присутствующие на совещании чиновники, которые отреагировали на инцидент сдержанным смехом.

Журналисты CBN пытались взять комментарий у чиновника, однако тот убежал, даже не забрав верхнюю одежду из гардероба Облгосадминистрации.