В Минздраве рассказали о медицинской тайне

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, под определение медицинской тайны подпадают абсолютно все аспекты, касающиеся здоровья пациента.

В частности, врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеет права разглашать как медицинскую, так и немедицинскую информацию о состоянии здоровья человека, кроме предусмотренных законодательными актами случаев.

Это означает, что врач или медсестра не имеет права скрывать диагноз от пациента.

Наиболее распространенный случай - это когда у пациента обнаруживается онкозаболевание, о котором он имеет полное право знать по закону, как и о последствиях, а также способах лечения и прогнозе.

Зато врачи сообщают об истинном положении вещей ближайшим родственникам, а самому пациенту не говорят.

Такие случаи являются нарушение Основ законодательства (статья 39).

В Минздраве сообщили, что медицинской тайной являются:

- факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью; состояние здоровья человека;

- диагноз;

- обстоятельства, которые предшествовавшие заболеванию или спровоцировали его;

- функциональные особенности организма;

- вредные привычки;

- особенности психики;

- имущественное положение;

- иные сведения, полученные при медицинском обследовании.

«Медицинская тайна - это не сокрытие информации от пациента. Наоборот - пациент имеет право знать обо всех аспектах своей болезни, варианты лечения, возможных рисках и тому подобное. Медицинская тайна - это сохранение в тайне от других людей сведений, которые по праву принадлежат пациенту», - отметили в Минздраве.

Кроме того, детализированную информацию о состоянии здоровья пациента не имеют права требовать по месту работы или учебы.

Также в ведомстве отметили, что с 16 лет подростки имеют право на тайну о состоянии своего здоровья: родители имеют право на доступ к медицинской информации только с согласия подростков.

Однако есть несколько случаев, когда врач может нарушить медицинскую тайну.

В частности, это случаи, когда сохранение медицинской тайны вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента.