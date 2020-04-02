В МОЗ анонсировали выпуск тестов на коронавирус

Производство отечественных тестов в ПЦР-лаборатории начнется уже на следующей неделе.

На следующей неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус. Об этом на брифинге в четверг, 2 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что до сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - сказал Ляшко, отметив, что Минздрав сможет обеспечить лабораторными исследованиями всех, кто в этом нуждается.

Ранее в сети показали украинские тесты на COVID-19. Экспресс-тесты обнаруживают антитела, которые возникают только на 5-7 день болезни.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыло 100 тысяч тестов на COVID-19.