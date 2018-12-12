В Новобаварском районе открыли мемориальную доску погибшему воину-афганцу

12 декабря 2018 г. 16:54
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Сегодня, 12 декабря, на фасаде Харьковской гимназии №39 Владимиру Каменеву, погибшему на войне в Афганистане, установили мемориальную доску.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, Владимир Каменев родился и вырос в Харькове и учился в этой школе. После окончания школы он  работал слесарем на «Харьковском заводе тракторных и самоходных шасси». В Афганистане служил в 317-м гвардейском парашютно-десантном полку 103-й воздушно-десантной дивизии.

Владимир Каменев принял участие в 30 операциях, награжден медалью «За отвагу» и посмертно – орденом Красной Звезды. Воин-интернационалист погиб 2 апреля 1984 года при выполнении боевого задания.

В церемонии открытия участвовали представители Администрации Новобаварского района, Союза ветеранов Афганистана, военнослужащие, одноклассники воина-интернационалиста, родители, а также ученики и учителя школы. 

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память погибшего воина минутой молчания, а школьники выступили с музыкально-литературной композицией. 
 

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