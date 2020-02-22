В Украине появятся тесты на коронавирус

Ведущие украинские институты начали производство украинских тестов для выявления коронавируса сразу после того, как китайская сторона предоставила открытый код РНК. Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Известно, что сейчас эти тесты еще не готовы. Рядом с этим, у эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев уже собрали все образцы для проведения теста. Теперь их доставят в столицу, где будут прорабатывать.

"Мы раз в три дня будем забирать у всех, кто здесь есть — это как те люди, которые находятся в помещениях, так и те люди, которые находятся в секторе, которые обеспечивают охрану и остальные вопросы, они (взятые образцы для анализов - ред.) раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал Данилов.