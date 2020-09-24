В Украине с начала эпидемии от COVID-19 умерли двое детей

За последние сутки в Украине зафиксировано 52 летальных случая, связанных с COVID-19, среди которых один ребенок. Это - второй смертельный случай ребенка за все время пандемии.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Он сообщил, что из 3372-х заболевших «ковидом» за минувшие сутки - 242 ребенка и 172 медработника. Госпитализированы 685 пациентов.

В общем коронавирус лабораторно подтвержден у 12 400 детей.

Напомним, утром 24 сентября в Украине зафиксировано 3757 летальных случаев коронавирусной болезни.

Количество инфицированных COVID-19 возросло до 188 106 человек. Сейчас болеет 100891 человек, выздоровели 83458 заболевших.