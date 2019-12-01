В Украине стартовала пробная перепись населения

01 декабря 2019 г. 22:00
Источник: 112.ua
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В воскресенье, 1 декабря, в двух районах Киевской области - части Оболонского района Киева и в Песковской ОТО Бородянского района - стартовала пробная перепись населения. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы статистики Украины.

Отмечается, что пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлится 10 дней.

С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе либо инструкторском участке.

Напомним, Кабинет министров заложил в госбюджет-2020 более 3,4 млрд грн на общенациональную перепись населения. Однако позже сообщалось, что на перепись населения потратят 1,4 млрд грн.

Последняя всеукраинская перепись состоялась в 2001 г. Население Украины составляло 48 млн 457 тыс. С тех пор перепись постоянно переносили. 

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук говорил, что в Офисе президента ищут оптимальный вариант, как удешевить перепись населения, в частности рассматривают бумажный вариант, а не на планшетах.

Однако министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в сентябре заявил, что  эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения.

 

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