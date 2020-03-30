В Украине ужесточают карантинные мероприятия

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минздрава по усилению карантинных мероприятий. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании правительства 29 марта.

По информации Министерства здравоохранения, принятое постановление предусматривает, что на лиц, имевших контакт с больным COVID-19 или болеющих COVID-19 и не требующих госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине.

Лица, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационным отчетом ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения заноса новых случаев болезни на территорию Украины.

Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировку в них лиц, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Кроме того, постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.