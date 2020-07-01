В Украине ужесточили штрафы за езду в нетрезвом состоянии. Какие изменения начали действовать с 1 июля?

С первого июля в Украине усилили наказание за "нетрезвое" вождение. Два года назад Верховная Рада приняла закон, в котором предусматривался институт уголовных проступков. В частности, его дополнили статьей 286-1 сделав вождение в нетрезвом уголовным проступком. Согласно статье, управление транспортом после употребления алкоголя, наркотиков или лекарств, передача управления лицу в таком состоянии, отказ от проверки или употребление таких веществ после ДТП - наказывается штрафом от 17 до 34 тысяч гривен и с лишением права управления на срок до 3-х лет. При повторном проступке штраф - до 51 000 гривен и лишение прав от 2-3 лет. Планировалось, что закон вступит в силу 1 января этого года, однако дату отложили до 1 июля 2020 года. Но 17 июня парламент статью вообще отменил.

Максим Цуцкиридзе, зам.главы Нац.полиции Украины ВР прийняла зміни щодо повернення його в кодекс про адміністративны правопорушення. На жаль, на даний час закон не підписаний президентом, тому ми сьогодны фіксуємо кримінальні проступки у вигляді керування транспортом у алкогольному сп яніння. Буде підписаний закон - ми повернемо, также як і раніше буде займатися патрульна поліція

Если президент поставит подпись под проектом закона привлекать к ответственности за нетрезвое вождение будут по-прежнему 130 статье КУоАП. Однако, на данный момент, если водитель сел за руль подвыпившим - это приравнивается к уголовному проступку. Поэтому, если у полиции есть подозрения относительно трезвости водителя, экипаж - вызывает дознавателя, он формулирует и составляет акт освидетельствования, затем подписывает подозрение и идет в суд, где осуществляется оплата штрафа.

В МВД говорят, когда принимался закон об уголовных проступках, законодатели заложили правонарушения по вождению «навеселе» к уголовным проступкам, но после принятия этого закона выяснилось, что процедура оформления такого уголовного преступления будет занимать много времени. Поэтому депутаты вернули статью об ответственности за нетрезвое вождение в кодекс об административных правонарушениях.

Зато водители говорят, с каждым годом нетрезвых за рулем больше, поэтому ждали закона об уголовной ответственности за управление в состоянии опьянения.

Виталий, за рулем 20 лет

Надо более сильней наказывать. Я бы такой, чтоб вообще лишали прав пожизненно людей, кто в нетрезвом состоянии садятся за руль. А еще если это 2-й раз, 3-й, 4-й ... А у нас все это сходит почему-то с рук. Вообще люди без прав ездят

Вячеслав, за рулем 15 лет

Идиота ничего не остановит. У кого есть деньги, тот будет откупаться, конечно. Сталкивался, даже приходилось останавливать и по морде бить за их поступки

Александр, за рулем 20 лет

Не знаю, честно. Ему, кто пьет он не думает - штраф не штраф, ни о семье - ни о чем не думает

Юристы говорят, идея отнести управление в нетрезвом состоянии у уголовным проступкам была ожидаемой в обществе. Однако уместнее было бы менять саму систему, ведь если бы закон даже заработал - это не значит, что желающих сесть за руль в нетрезвом состоянии было меньше.

Денис Журавель, автоексперт

Наразі ті штрафні санкції, які встановлені, вони не діють. Тобто не має належної пропаганди здорового образу життя, ухилення від керування ТЗ у стані сп яніння, немає профілактичних бесід. Тобто ми бачимо, якщо штрафи зростають, а кількості не меншає - значить вони не діють. Це не означає, що люди перестають пити, або що певні працівники поліції можуть якусь економічну вигоду з цього отримати - ні. Це означає, що це не працює

Также пока закон не подписан Президентом существует период, когда лица, совершающие уголовные проступки будут проходить по этой процедуре, а после того как эти уголовные проступки за управление в состоянии алкогольного опьянения перестанут быть такими - в силу нового закона - люди будут подлежать увольнению из под ареста или освобождению от санкций. Если дело будет начато, то эти уголовные производства подлежат закрытию, и тем то сел за руль в нетрезвом состоянии не будет грозить даже административная ответственность.