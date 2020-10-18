В Украине за сутки зафиксировали 5231 новый случай COVID-19

В Украине за сутки зафиксирован 5231 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщает Минздрав Украины.

Всего в Украине по состоянию на 18 октября зарегистрированы 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5607 закончились летально, а 125377 пациентов выздоровели.

Всего проведено 2793290 тестирования методом ПЦР.

За сутки выздоровели 1264 пациента. Количество активных больных составляет 167 888 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 8356 случаев;

Волынская область - 10 830 случаев;

Днепропетровская область - 10933 случая;

Донецкая область - 7007 случаев;

Житомирская область - 9787 случаев;

Закарпатская область - 11 736 случаев;

Запорожская область - 6365 случаев;

Ивано-Франковская область - 16 580 случаев;

Кировоградская область - 1564 случая;

г. Киев - 30463 случаи;

Киевская область - 12684 случая;

Львовская область - 24 844 случая;

Луганская область - 2422 случая;

Николаевская область - 5687 случаев;

Одесская область - 18 729 случаев;

Полтавская область - 5877 случаев;

Ровенская область - 15 882 случая;

Сумская область - 8850 случаев;

Тернопольская область - 17 361 случай;

Харьковская область - 28 518 случаев;

Херсонская область - 2472 случая;

Хмельницкая область - 10 818 случаев;

Черновицкая область - 17 659 случаев;

Черкасская область - 6762 случая;

Черниговская область - 6686 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 октября в Центр поступило 5068 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 368 712 сообщений о подозрении на COVID-19.