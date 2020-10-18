В Украине за сутки зафиксировали 5231 новый случай COVID-19

18 октября 2020 г. 11:05
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В Украине за сутки зафиксирован 5231 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщает Минздрав Украины. 

Всего в Украине по состоянию на 18 октября зарегистрированы 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5607 закончились летально, а 125377 пациентов выздоровели. 

Всего проведено 2793290 тестирования методом ПЦР. 

За сутки выздоровели 1264 пациента. Количество активных больных составляет 167 888 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

 Винницкая область - 8356 случаев;

 Волынская область - 10 830 случаев;

 Днепропетровская область - 10933 случая;

 Донецкая область - 7007 случаев;

 Житомирская область - 9787 случаев;

 Закарпатская область - 11 736 случаев;

 Запорожская область - 6365 случаев;

 Ивано-Франковская область - 16 580 случаев;

 Кировоградская область - 1564 случая;

 г. Киев - 30463 случаи;

 Киевская область - 12684 случая;

 Львовская область - 24 844 случая;

 Луганская область - 2422 случая;

 Николаевская область - 5687 случаев;

 Одесская область - 18 729 случаев;

 Полтавская область - 5877 случаев;

 Ровенская область - 15 882 случая;

 Сумская область - 8850 случаев;

 Тернопольская область - 17 361 случай;

 Харьковская область - 28 518 случаев;

 Херсонская область - 2472 случая;

 Хмельницкая область - 10 818 случаев;

 Черновицкая область - 17 659 случаев;

 Черкасская область - 6762 случая;

 Черниговская область - 6686 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 октября в  Центр поступило 5068 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 368 712 сообщений о подозрении на COVID-19.

 

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