В Украине за сутки зафиксировали 5231 новый случай COVID-19

В Украине за сутки зафиксирован 5231 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Фейсбук сообщает Минздрав Украины.
Всего в Украине по состоянию на 18 октября зарегистрированы 298 872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 5607 закончились летально, а 125377 пациентов выздоровели.
Всего проведено 2793290 тестирования методом ПЦР.
За сутки выздоровели 1264 пациента. Количество активных больных составляет 167 888 человек.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 8356 случаев;
Волынская область - 10 830 случаев;
Днепропетровская область - 10933 случая;
Донецкая область - 7007 случаев;
Житомирская область - 9787 случаев;
Закарпатская область - 11 736 случаев;
Запорожская область - 6365 случаев;
Ивано-Франковская область - 16 580 случаев;
Кировоградская область - 1564 случая;
г. Киев - 30463 случаи;
Киевская область - 12684 случая;
Львовская область - 24 844 случая;
Луганская область - 2422 случая;
Николаевская область - 5687 случаев;
Одесская область - 18 729 случаев;
Полтавская область - 5877 случаев;
Ровенская область - 15 882 случая;
Сумская область - 8850 случаев;
Тернопольская область - 17 361 случай;
Харьковская область - 28 518 случаев;
Херсонская область - 2472 случая;
Хмельницкая область - 10 818 случаев;
Черновицкая область - 17 659 случаев;
Черкасская область - 6762 случая;
Черниговская область - 6686 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 октября в Центр поступило 5068 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 368 712 сообщений о подозрении на COVID-19.