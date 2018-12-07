В выходные ожидается снег с дождем

Холодная погода и мокрый снег ожидаются в Харькове на выходных, 8 и 9 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По информации синоптиков, в субботу в городе – облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах – гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура ночью – 6-8 градусов мороза, днем – 3-5 градусов ниже нуля.

