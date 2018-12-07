В выходные ожидается снег с дождем

07 декабря 2018 г. 19:36
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Холодная погода и мокрый снег ожидаются в Харькове на выходных, 8 и 9 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии. 
 
По информации синоптиков, в субботу в городе – облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах – гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура ночью – 6-8 градусов мороза, днем – 3-5 градусов ниже нуля.
 
В воскресенье, 9 декабря, в Харькове ожидается облачность с прояснениями, ночью - снег, днем - мокрый снег с дождем, местами гололедица, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 2-7 градусов мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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