В Японии установлен температурный рекорд

В Японии в понедельник была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений - 41,1 градуса по Цельсию, сообщает японский телеканал NHK.

Температурный рекорд был отмечен в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.

В японской столице Токио температура в понедельник достигала 40,8 градуса, а в префектуре Гифу в центральной части острова Хонсю - 40,7.

Ранее сообщалось, что жертвами аномальной жары в Японии за первые две недели июля стали не менее 15 чел., еще более 12 тыс. оказались в больницах.

Власти советуют людям оставаться в помещениях и пользоваться кондиционерами. Школам рекомендовано не проводить занятия на улицах.

Спотовые цены на электричество взлетели на 13%, до 17,67 иены за 1 киловатт-час, максимальной отметки с 2014 года.

Рост цен вызван активной работой кондиционеров по всей стране.