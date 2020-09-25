В Золочеве разыскали подростка, который ушел из дома после ссоры с родителями

25 сентября 2020 г. 17:40
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В Золочевском районе Харьковщины полицейские разыскали 13-летнего подростка, который ушел из дома и пропал накануне днем, 24 сентября.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  24 сентября в 11:45 в  полицию от жительницы Золочева поступило сообщение о том, что ее 13-летний сын ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители установили круг знакомых мальчика и проверили все адреса и места, где он мог бы находиться.

Около 15:00 местонахождение парня установили. С ребенком было все в порядке.

Полицейские выяснили, что мальчик после ссоры с родителями не хотел возвращаться домой.

Сотрудник ювенальной превенции провел профилактическую беседу с несовершеннолетним беглецом и его родителями, в отношении которых составили протокол о невыполнении ими  обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 УК Украины.

 

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