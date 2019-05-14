Горсовет отчаянно пытается "продавить" проспект маршала Жукова

Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды сегодня, 14 мая, рассмотрела петицию «Верните харьковчанам историю!» с просьбой вернуть пр. Маршала Жукова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, обращение подписали 5 тыс. 587 человек, а также поступили десятки личных обращений харьковчан с такой же просьбой.

По словам вице-мэра по вопросам правового обеспечения Марины Стаматиной, в этом вопросе горсовет будет руководствоваться Законом Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». В документе говорится, что долг государства и граждан - уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения и жертвах нацизма.

Так, памятниками Второй мировой войны признаются, в том числе, сооружения, композиции и объекты, которые увековечивают память о событиях тех лет, ее участниках и жертвах, а маршал Жуков является выдающимся участником Второй мировой войны.

Как подчеркнул ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, не относятся к запрещенной символике коммунистического режима. А маршал Жуков непосредственно принимал участие в Курской битве, битве за Днепр и Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, в результате которых была освобождена Украина.

Он добавил, что ст. 5 Закона Украины «О географических названиях» предполагает возвращение отдельным объектам их исторических названий.

По итогам заседания комиссия рекомендовала вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии горсовета и подготовить предложение по увековечению памяти Петра Григоренко в наименовании улицы на следующее заседание топонимической комиссии.