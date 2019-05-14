Горсовет отчаянно пытается "продавить" проспект маршала Жукова

14 мая 2019 г. 16:04
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Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды сегодня, 14 мая, рассмотрела петицию «Верните харьковчанам историю!» с просьбой вернуть пр. Маршала Жукова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, обращение подписали  5 тыс. 587 человек, а также поступили десятки личных обращений харьковчан с такой же просьбой.

По словам вице-мэра по вопросам правового обеспечения Марины Стаматиной, в этом вопросе горсовет будет руководствоваться Законом Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». В  документе говорится, что долг государства и граждан - уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения и жертвах нацизма. 

Так, памятниками Второй мировой войны признаются, в том числе, сооружения, композиции и объекты, которые увековечивают память о событиях тех лет, ее участниках и жертвах, а маршал Жуков является выдающимся участником Второй мировой войны.

Как подчеркнул ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый,  названия топонимов, связанные  с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, не относятся к запрещенной символике коммунистического режима. А маршал Жуков непосредственно принимал участие в Курской битве, битве за Днепр и Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, в результате которых была освобождена Украина.

Он добавил, что ст. 5 Закона Украины «О географических названиях» предполагает возвращение отдельным объектам их исторических названий.

По итогам заседания комиссия рекомендовала вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии горсовета и подготовить предложение по увековечению памяти Петра Григоренко в наименовании улицы на следующее заседание топонимической комиссии.

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