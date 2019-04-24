«ВиЯр»: место, где рождается мебель®

Задумывались ли вы когда-нибудь, как изготавливается мебель, которой вы ежедневно пользуетесь? Какой путь прошел ваш стол, диван, шкаф, прежде чем занять свое место в вашей квартире?

В этой статье мы расскажем вам, откуда начинает свой путь мебель на заказ, и как эта информация может быть вам полезна.

Компания «ВиЯр» – крупнейшее в Украине предприятие, специализирующееся на продаже материалов и комплектующих для производства мебели. Мы сотрудничаем как с розничными покупателями и мебельщиками, так и с крупными фирмами, занимающимися массовым производством мебели. У нас вы найдете обширный ассортимент плитных материалов, лицевой и функциональной фурнитуры, а также разнообразные инструменты и кухонную технику. Рассмотрим подробнее.

Плитные материалы, которые сегодня являются основой практически всей корпусной мебели, у нас есть в самых различных расцветках, на любой вкус и кошелек.

ДСП – один из самых часто используемых плитных материалов, в ассортименте «ВиЯр» представлен такими брендами, как Cleaf, Egger, Kaindl, Saviola, Kronospan, Swiss Krono. Вы сможете подобрать среди них плиты с однотонными расцветками практически любых оттенков, а также древесными и фантазийными декорами. Среди наших ДСП есть плиты и с полностью гладкой поверхностью, и с тиснением, что позволяет им с большей достоверностью имитировать камень, дерево, бетон и прочее.

МДФ – чаще всего используется при изготовлении фасадов. Мы можем предложить вам МДФ производства Niemann, AGT, Rehau.

Также в «ВиЯр» вы сможете приобрести мебельный щит, фанеру, ОСБ, HPL-плиты, разнообразные столешницы и многое другое.

Но из одних только плитных материалов хорошей мебели не сделаешь, и тут вам пригодится фурнитура, функциональная и лицевая.

Функциональная фурнитура – та, что помогает вашей мебели быть удобной в использовании и эргономичной. Сюда относятся различные решения для фасадов: петли, подъемники, раздвижные системы; для выдвижных ящиков: направляющие, метабоксы и почти готовые ящики Atira, Mullerbox, InnoTech и ArciTech; гардеробное и кухонное наполнение.

Лицевая фурнитура – та, что обеспечивает декоративность внешнего вида (хотя и функциональность ей тоже не чужда). Ручки, мебельные крючки, ножки, ролики, полкодержатели придают предмету завершенный в стилевом и функциональном плане внешний вид, а также облегчают пользование им.

Если разобраться в ассортименте материалов и их назначении, даже самостоятельно можно изготовить удобные и практичные вещи для дома. И в этом мы тоже можем вам помочь: у нас регулярно проводятся обучающие семинары и мастер-классы в рамках проекта «Академия ВиЯр». На них мы рассказываем о характеристиках и особенностях наших материалов, актуальных трендах дизайна материалов и прочем.

Интересно? Приходите в наш шоу-рум по адресу ул. Морозова, 13. Здесь вы сможете воочию убедиться в широком ассортименте материалов для производства мебели, а менеджеры и консультанты помогут вам с выбором. Или заходите на наш сайт kh.viyar.ua – тут представлены все наши товары с качественными фото и подробными описаниями.