ВОЗ отправляет в Китай экспертов, чтобы выявить источник COVID-19

08 июля 2020 г. 13:00
Источник: Укринформ
7 просмотров

Всемирная организация здравоохранения направит своих экспертов в Китай для выявления источника происхождения коронавирус COVID-19. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус в Twitter.

«Эксперты ВОЗ поедут в эти выходные в Китай, чтобы подготовить научные планы по выявлению зоонотического источники COVID-19. Они разработают круг вопросов международной миссии под руководством ВОЗ», - сообщил он.

Гебреисус добавил: цель миссии в том, чтобы продвинуться в понимании животного происхождения коронавируса и определить, как он передался от животного человеку.

Отметим, что по состоянию на утро среды, 8 июля, в целом в мире подтверждено 11 955 637 случаев заражения коронавирусом, из них 546 721 - летальный. 6 902 360 человек излечились от COVID-19.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53