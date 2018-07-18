Возле границы на Гоптовке скопилось около сотни автомобилей

18 июля 2018 г. 10:55
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Как уже сообщалось ранее, из-за неисправности системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», который находится напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, движение транспорта в обе стороны ограничено.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

На данный момент российская сторона принимает для погранично-таможенного оформления по несколько транспортных средств в час.

Утром в очереди стояли около 90 машин, половину из которых уже оформили.

Кроме того, из-за увеличения пассажиропотока и медленной работой контрольных служб в российском "Троебортное", что напротив международного пункта пропуска "Бачевск", наблюдается значительное скопление транспортных средств, прямо на выезд из Украины.

Восточное региональное управление просит учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

 

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