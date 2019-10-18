Впервые в истории в открытый космос вышли две женщины

Сразу две женщины - американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир - в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе выхода американским астронавтам предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часов.

NASA отметило, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

6 и 11 октября американские астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук совершили два из пяти планировавшихся выходов в открытый космос для продолжения операции по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные аккумуляторы на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Однако из-за отказавшего в минувшие выходные одного из внешних энергоблоков, отвечающих за зарядку/разрядку аккумуляторных батарей станции, NASA вынуждено было приостановить плановые работы за бортом МКС и предпринять выход в космос для проведения ремонта, которым и займутся Кук и Меир.

Несмотря на выход из строя энергоблока, в NASA подчеркнули, что "общее электроснабжение станции, которое осуществляется от четырех комплектов аккумуляторных батарей и солнечных панелей, остается достаточным для всех операций, и неисправный блок не оказывает влияния на безопасность экипажа или текущие лабораторные эксперименты". Однако неисправный блок не позволяет новой литий-ионной батарее, установленной в этом месяце на МКС, обеспечивать дополнительную мощность.

Блоки зарядки/разрядки (BCDU) регулируют количество заряда, которое поступает в аккумуляторные батареи от солнечных панелей.

Шесть новых аккумуляторов, каждый весом 194 кг, были доставлены на станцию 28 сентября японским грузовым кораблем HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). Перед началом операции аккумуляторы были извлечены из "грузовика" и подведены к месту монтажных работ с помощью дистанционной руки-манипулятора станции Canadarm-2.

Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора МКС Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.

После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.