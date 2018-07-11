Всё за деньги родителей. Петиция с просьбой покупать хозтовары в школы за счёт городского бюджета набрала более 1.5 тысяч подписей

Сдать деньги абсолютно на все, начиная с ремонта и заканчивая мелкими расходами на хозяйственные товары. Два года назад, по словам Екатерины, петиция с просьбой прекратить сбор средств с родителей набрала необходимые пять тысяч подписей, в результате горсовет рассмотрел просьбу и решил сделать памятку о том, что нельзя в школах собирать с родителей наличку. Та это не очень помогло, признается женщина.

Екатерина Святец, автор петиции

На самом деле как собирались наличные средства, так и собираются они сейчас. Для того чтобы этого избежать мы долго анализировали, что же заставляет родителей сдавать эти средства, и пришли к выводу, что - это полное отсутствие бытовой химии, канцтоваров, получается, что фактически школы и садики не могут функционировать, если родители не дадут на это денег.

Поэтому недавно Екатерина выложила новую петицию с просьбой рассчитать реальные потребности учебных заведений в бытовой химии и канцтоварах и обеспечить ими за счет городского бюджета.

Екатерина Святец, автор петиции

Но сейчас мы поменяли просьбу в нашей петиции и попросили уже обеспечить хозтоварами садики и школы города Харькова. На самом деле есть постановление кабинета министров Украины, на которое мы ссылались в нашей петиции, в котором так и сказано - это должно обеспечиваться за бюджетные средства.

А это - элементарные туалетная бумага, салфетки, губки для мытья посуды и мыло. За родительские деньги, говорит Екатерина, покупаются даже школьные журналы отчетности. Тогда как, уверяют юристы, средства на хозяйственные товары должны были предусмотрены в местном бюджете и заложены в полном объеме.

Константин Карелов, юрист

Если мы говорим о сборе средств, то сбор средств вообще не должен осуществляться в школах. То есть, для этого есть местные бюджеты, которые, соответственно, и финансируют непосредственно образование, которое гарантировано у нас конституцией. То есть, если мы говорим об организации благотворительных взносов, так называемых, то они никоим образом не должны быть либо в принудительном порядке.

Екатерина Святец, автор петиции

А получается, что горсовет свои вопросы перекладывает на родителей, на учителей. Говорит, что «ну вы там сами разберитесь, мы в этом не участвуем - это же ваша инициатива». Нет, они должны понимать, что они отвечают за жителей своего города и за их комфорт в том числе. И когда родители между собой начинают ссориться - кто-то хочет сдавать, кто-то не хочет сдавать, учителей начинают заставлять собирать эти деньги, а учитель вообще не должен этим заниматься - это ему даже запрещено инструкцией.

Оксана проживает в поселке Высоком. В школе, где учится ее ребенок ,также распространена практика сбора денег. Говорит, что обязательный ежемесячный сбор в сумме 20 гривен - деньги небольшие, но было бы неплохо, если бы по ним была хоть какая-то отчетность, или было бы видно, что они реально идут на дело.

Оксана Прусенко, мама третьеклассника

Даже не могу сказать, куда это, потому что, как правило, туалетной бумаги в нашей школе нет, мыла жидкого в нашей школе нет. Это каждый класс, дети ходят со своим мылом, со своими полотенцами, каждый класс для себя закупает. Куда эти средства идут - для меня это тоже вопрос, разве что на моющее. Но отдельно сдаётся ещё для кухни.

Нежелание некоторых родителей сдавать деньги приводит к конфликтам между родителями, родителями и учителями и администрацией. А иногда в эти конфликты вовлекают даже детей, занижая им оценки или оказывая давление на них морально, рассказывает Анастасия.

Анастасия Бриль-Юзупкина, мама школьника

В принципе, очень распространенные случаи, когда и скандалы бывают, и драки, и вызовы милиции, и друг на друга пишут в прокуратуру, то есть много случаев непонимания в этом вопросе, люди друг друга не слышат и не понимают. - Это родители между собой такое устраивают? - Да, да, очень часто.

Сейчас петиция набрала более полутора тысяч подписей, и чтобы горсовет ее рассмотрел на очередном заседании, нужно, чтобы ее поддержали не менее пяти тысяч харьковчан.