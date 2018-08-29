Суд вернул под стражу подозреваемого в дерзком разбое, который вышел под залог и пытался давить на свидетеля

В Харьковской области суд изменил меру пресечения подозреваемому в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, взяв мужчину под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Предварительное следствие установило, что 21-летний житель Купянска в начале апреля этого года с двумя товарищами жестоко избили 32-летнего харьковского железнодорожника, который приехал в райцентр в командировку. При этом злоумышленники забрали у него сумку с личными вещами и телефоном.

От полученных травм пострадавший скончался.

Всех подозреваемых правоохранители задержали в тот же день. Им было объявлено о подозрении в совершении хулиганства и разбоя с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 УК Украины). Двух из них взяли под стражу, третий (несовершеннолетний) находился под круглосуточным домашним арестом.

При продлении сроков предварительного расследования одного из подозреваемых суд оставил под стражей, другому арестованному изменили меру пресечения на домашний арест. После апелляции прокуратуры на меру пресечения суд вновь арестовал парня, но с возможностью внести залог в сумме 176 тысяч гривен. Через два дня родители парня внесли средства, и парень вышел под залог.

Однако, как установило следствие, находясь на свободе, подозреваемый пытался оказать давление на одного из свидетелей.

В связи с этим п ил подозреваемому меру пресечения.

Средства, уплаченные в качестве залога, внесены на расчетный счет Апелляционного суда.

Сейчас мужчина находится под стражей.