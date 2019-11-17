Взрывы в Балаклее: в военной части назвали имена погибших саперов

Во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов на военных складах в Балаклее, где 15 ноября прогремели взрывы, погибли двое военных саперов - Мовчан Дмитрий и Ярмак Денис.

Они служили в 91-м отдельном полку специального обеспечения.

Об этом сообщается на странице военной части А0563 в Facebook.

"15 ноября 2019 на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами произошло трагическое событие. К большому сожалению, при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие нашей части - прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что солдат Янчевский Денис Дмитриевич получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

В военной части выразили соболезнования родным и близким погибших.

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются компетентными органами – специально созданными комиссиями Генштаба и Кабмина, а также ГБР.