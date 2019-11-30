За героизм, мужество и силу духа: В Харькове десяти украинцам вручили Ордена Народного Героя

Пятый год подряд эту волонтерскую награду вручают тем людям, которые внесли весомый вклад в борьбу за свободу нашей страны.

За это время ордена получили 400 бойцов, волонтеров и военных медиков. Уже 31-я торжественная церемония прошла в Харькове, в театре оперы и балета. На этот раз серебряные ордена получили девять военных и один волонтер.

30 ноября, в субботу, в Харьковском Национальном академическом театре оперы и балета состоялась 31-я торжественная церемония награждения негосударственным орденом «Народный Герой Украины».

По данным сообщества «Народный Герой Украины», посмертно награждены Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая в начале войны возила помощь на фронт, а с 2016 года проходила службу в 46-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ Украины. Погибла в апреле 2019 года, когда не покинула свою позицию во время боя и не дала врагу возможности завладеть линией обороны батальона.

А также Андрей Широков (позывной «Семьянин») - многодетный отец (воспитывал пятерых детей), который, находясь на позиции «Шахта Бутовка», после подрыва на мине вынес на себе тяжело раненного побратима.

Еще семь военных и один волонтер лично получат свои награды.

Среди них - Юрий Сергийчук (позывной «Сирота»), доброволец, который прошел путь от обычного стрелка к командиру разведки и инструктора по тактике военной разведки, благодаря ему, удалось уменьшить так называемую «серую зону» и освободить украинские земли на некоторых участках линии фронта.

Михаил Гойда (позывной «Док») и Чарли - кропивницкие спецназовцы. Фамилия и имя последнего не указывается, чтобы не разоблачать военного, который постоянно находится на передовой и выполняет боевые задания. А Док прошел бои за Иловайск вместе с побратимами из батальона «Донбасс», куда записался добровольцем. И хотя мог, как многие другие, попытаться выйти из окружения ночью, он остался с ранеными, которых собирал по полям, как мог, оказывал им помощь и дождался, пока их не отдадут в руки представителей «Красного Креста». Впоследствии он оформился в военное подразделение и говорит, что продолжит защищать Украину до Победы.

Андрей-Василий Дзюба (позывной «Принц») - политолог по образованию - с 2014 года на войне. Руководил одним из огневых направлений во время обезвреживания вражеского поста «Крокодил» в окрестностях Марьинки. Под вражеским огнем он оказывал первую помощь тяжело раненому, чем спас ему жизнь.

Валерий Киндзерский (позывной «Инженер») пришел на фронт добровольцем еще в 2014 году, прошел все ожесточенные бои того времени в рядах «Правого сектора», бесстрашно воевал на «Шахте Бутовке», а сейчас несет службу в 93-й бригаде.

Вадим Крайненко (позывной «Тридцатый»), уничтожил террористическую ДРГ в количестве шести человек и беспилотник, а попав в засаду, смог вывести бойцов в безопасное место.

Григорий Сиваченко (позывной «Гора») из батальона «Айдар» при обороне 32-го блокпоста обнаружил и уничтожил группу российских офицеров, включая героя России, а затем он обнаружил разведывательную школу противника и обезвредил большую группу инструкторов. Также орденом Народный Герой Украины награжден волонтер Юрий Москаленко, который все годы войны помогает нашим военным. Он - один из немногих, кто ездит прямо на передовую, устанавливая камеры слежения, которые «видят» от двух до пяти километров вокруг.

Напомним, что орден «Народный Герой Украины» существует с июня 2015 года.

Существует два вида бревен ордена: красно-черный для тех, кто защищает Украину с оружием в руках, и желто-голубой - для врачей, волонтеров, общественных деятелей, журналистов.

Награда вручается гражданам Украины, а также гражданам иностранных государств за выдающиеся заслуги в обороне независимости Украины и волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины.

Представление на Героя может подать любой человек. Окончательные решения о награждении принимаются после публичного обсуждения кандидатов на странице проекта в Фейсбук.

В Харькове получили награды:

1. Яна Красная, «Ведьма» (посмертно) сорок шестой отдельный штурмовой батальон;

2. Андрей Широков, «Семьянин» (посмертно) пятьдесят четвёртая механизированная бригада;

3. Юрий Сергийчук, «Сирота», доброволец, ДУК Правый сектор;

4. Михаил Гойда, «Док», третий полк спецназа;

5. «Чарли», третий полк спецназа;

6. Андрей Дзюба, «Принц», 24-я бригада;

7. Валерий Киндзерский, «Инженер», девяносто третья бригада;

8. Вадим Крайненко, «Тридцатый», 24-я бригада;

9. Григорий Сиваченко, «Гора», батальон «Айдар»

10. Юрий Москаленко, волонтер «Белоцерковская волонтерская группа»